Samp, Rincon: "Il Napoli gioca il miglior calcio in A, ma ora c'è autostima e sfrutteremo l'effetto-Marassi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tomas Rincon, centrocampista della Sampdoria, nel giorno del match contro il Napoli ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "La vittoria col Sassuolo è stata fondamentale, ha accresciuto l’autostima. Il passato ormai è alle spalle, inutile continuare a pensarci. Eravamo andati in ritiro in Turchia perché volevamo ripartire forte in quello che per noi è un vero e proprio nuovo campionato. Siamo vivi".