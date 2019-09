San Paolo, ADL firmerà la convenzione: il Comune ha già invitato consiglieri e assessori per la Samp

"La firma della convenzione per la gestione dello stadio San Paolo arriverà a breve". Così l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello a Kiss Kiss Napoli e - secondo quanto scrive Il Mattino - la firma dovrebbe arrivare alla vigilia della prima gara casalinga in programma sabato alle 18. Il capo di gabinetto Attilio Auricchio ha già invitato consiglieri comunali, assessori e presidenti di Municipalità allo stadio per Napoli-Sampdoria di sabato. Auricchio «prega di far arrivare entro e non oltre l'11 settembre nominativi corredati da documento di identità e richieste». De Laurentiis dunque sarebbe vicino a chiudere la partita amministrativa con il Comune, ma al momento della firma va saldato il debito (1,9 milioni).