San Paolo, altri lavori: De Luca ha stanziato 1,2mln per la copertura

Proseguiranno i lavori al San Paolo. Sono stati stanziati infatti 1,2mln di euro per rimettere a posto i pannelli volati via dalla copertura dello stadio San Paolo tra i 25 milioni 'avanzati' nello stanziamento regionale per le Universiadi, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno riportando le parole del governatore De Luca: "Partiamo in questi giorni con un bando per 50/60.000 euro a 74 Comuni della Regione per piccoli interventi agli impianti sportivi. Poi ci sono altri 15 milioni per impianti medi o medio grandi. Completiamo quindi alcuni finanziamento per lo stadio Collana con 8 milioni, poi 1,2 milioni di euro per la copertura dello stadio San Paolo, ad Afragola 1,3 milioni per lo stadio Moccia. E poi fondi a Caserta per lo stadio Pinto, a Napoli per lo stadio Albricci, al Palazzetto dello Sport di Salerno e al Campo Sportivo di Mercogliano".