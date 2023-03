Sarri a Dazn: "Spalletti vincerà lo scudetto e diventerà Re di Napoli!"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato a Dazn la vittoria per 1-0 conquistata stasera sul Napoli, che può essere un passaggio di consegne

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato a Dazn la vittoria per 1-0 conquistata stasera sul Napoli, che può essere un passaggio di consegne a Spalletti: "Non cambio mai? Nelle ultime tre partite abbiamo utilizzato 21 giocatori, ora c’è la moda di dire che Sarri non cambia.

Che significa questa vittoria? Significa tre punti, tre punti importanti perché li abbiamo conquistati contro una squadra che fa un campionato a parte e che in casa ha fatto 11 vittorie e 1 pareggio. Sono punti importantissimi, la squadra ha fatto una gara di alto livello per dedizione, determinazione, secondo me la nostra squadra può fare dal punto di vista tecnico anche qualcosa di meglio. Il problema per me non è mai stata la singola partita, il problema nostro è trovare queste prestazioni con continuità. Siamo migliorati rispetto allo scorso anno, i difetti si sono limitati, speriamo di aver preso la strada giusta da quel punto di vista.