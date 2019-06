Sarri: "Sarrismo solo un modo di giocare. Traditore? Perché privarsi di atti d'amore pensando a ciò che succederà?"

Nell'intervista integrale a Vanity Fair, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, promesso sposo della Juve, ha parlato di vari argomenti.

Cos'è il Sarrismo? "È un modo di giocare a calcio e basta. Sette anni fa avevo altre idee, magari in futuro le cambierò di nuovo. Nasce dagli schiaffi presi, dalla ricerca di soluzioni per ogni difficoltà. L’evoluzione è figlia delle sconfitte. Non solo nel calcio. Io dopo una vittoria non so gioire. Chi vince, resta fermo nelle sue convinzioni. Una sconfitta mi segna dentro più a lungo, mi rende critico, mi sposta un passo avanti".

Chi è un traditore? "Chi si sottrae. Chi fa prevalere l’obiettivo individuale sull’obiettivo collettivo. Perciò a me delle maglie piace la metà davanti, dove c’è lo stemma della società. Dietro c’è il nome del giocatore: quel lato mi interessa meno".

Un errore baciare la maglia o fare atti d'amore? "Perché privarsi di un atto d’amore in previsione di quello che succederà forse fra dieci anni? A Milano molti giocatori sono passati da qua a là. Sarebbe meglio non farlo in modo diretto, ma nel corso di una carriera può succedere".