Sassuolo, Carnevali: "Il Napoli è la più forte del campionato, ha tutte le chance per vincerlo"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Fermare il Napoli è un'impresa, è la squadra più forte del campionato, ha tutte le chance per vincerlo. Dovremo fare qualcosa di speciale, speriamo di farlo. Laurienté? Credo che in una partita come stasera dovremo essere tutti decisivi, dovrà prevalere il gioco di squadra. Laurienté è importante per noi, ma ce ne sono altri dieci che vanno in campo e dovranno dare tutti il massimo".