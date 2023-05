Sciopero Enav, il Napoli è rimasto 4 ore in aeroporto: il racconto dell'assurda vigilia

Come scrive il Corriere dello Sport, ieri il Napoli ha dovuto anche incassare lo sciopero del personale Enav

Come scrive il Corriere dello Sport, ieri il Napoli ha dovuto anche incassare lo sciopero del personale Enav. I controllori con le braccia incrociate in aeroporto dalle 13 alle 17 e gli azzurri con le gambe accavallate a Castel Volturno in attesa di salire sul pullman. Dopo una ragnatela di telefonate e una dose di noia, il via libera: la squadra arriva a Capodichino alle 18.30 accolta da un centinaio di tifosi, comincia l'imbarco alle 19 e il charter spicca il volo alle 19.15