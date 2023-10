Se Garcia verrà esonerato, ADL perderà i benefici del Decreto Crescita

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Garcia deve svoltare, altrimenti sarà addio, anche costoso

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Garcia deve svoltare, altrimenti sarà addio, anche costoso: in caso di esonero il Napoli perderebbe i benefici fiscali del Decreto Crescita con cui ha ingaggiato il francese. Cosa non banale, ma nulla se paragonate al rischio di chiudere il campionato fuori dalla zona Champions.