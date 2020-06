"Senso di appartenenza e veleno", il discorso da brividi di Gattuso e la pace ADL-squadra

“Avete dimostrato professionalità, personalità, senso di appartenenza. Qui c’è gente che è in scadenza di contratto, deve andar via, c’è gente che piange. Siete forti. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, non ne abbiamo, e giochiamo tutti. Voglio vedere il veleno". E' una parte delle parole (percepite grazie al silenzio nello stadio) con cui Rino Gattuso ha voluto ringraziare i suoi giocatori al termine della partita dell'Olimpico contro la Juventus.

LA PACE - Dopo essere stato portato in trionfo, il tecnico ha parlato alla squadra riunita in cerchio per cementare ulteriormente il gruppo e dare ulteriore energia in vista delle prossime partite. Gattuso ha sfruttato l'occasione anche per cancellare i procedimenti della società nei confronti della squadra: il tecnico ad un certo punto s'è rivolto a De Laurentiis, probabilmente sulla questione multe, con applausi e ovazione della squadra in seguito alla risposta del presidente, evidentemente positiva.