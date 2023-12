Simeone scontento, cena con ADL: il presidente è legato al Cholito e gli ha chiesto di restare

Aurelio De Laurentiis deve fare i conti con tanti mal di pancia. Anche Simeone vorrebbe avere più spazio

Aurelio De Laurentiis deve fare i conti con tanti mal di pancia. Anche Simeone vorrebbe avere più spazio ed è il motivo - racconta quest'oggi Il Mattino - per cui ha chiesto e ottenuto un incontro con De Laurentiis: "Il patron è molto legato al Cholito, che ha avuto a cena a Roma e gli ha chiesto di restare. Situazioni tutte assai delicate. C’è il lungo elenco di chi di fare la riserva nel Napoli non intende più farla. Come Gaetano, che non vuole perdere la seconda parte della stagione dopo aver fatto da spettatore in questi primi mesi. Ci sono, per lui, Empoli, Genoa e Cagliari. Zanoli è a un passo dal Genoa, tutto fatto sia tra i club che per l’ingaggio".

Nel post-partita Mazzarri a DAZN ha snobbato il tema dell'ingresso tardivo di Simeone, entrato solo per gli ultimi minuti: “Vedete l’anno scorso quando hanno stravinto quanto è entrato, che minutaggio aveva. Abbiamo finito con quattro attaccanti contro una squadra che giocava di contropiede e che non è l’ultima arrivata e si poteva anche rischiare di perdere. Non abbiamo preso contropiede, siamo migliorati, ci è mancato solo il gol".