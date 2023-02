Sindaco Castel di Sangro: “Il Napoli alloggerà qui. Le possibili date del ritiro"

"A breve incontrerò il presidente De Laurentiis".

Ritiro? Bando alle scaramanzie, ognuno è silenzioso e non accenna all’esibizione dell’eventuale trofeo in ritiro. Stiamo facendo tutto a prescindere dal buon risultato, ci stiamo confrontando col Napoli. Noi abbiamo ospitato la Coppa Italia e potremmo ospitare anche la coppa dello scudetto. Mega festa in piazza? Sì, potrebbe esserci.

Ho sentito De Laurentiis per le date? Un po’ probabilistiche, arrivano attraverso una serie di ipotesi sul calendario: potremmo dire dal 25 luglio al 10 agosto, ma ne sapremo di più a risultato consolidato. A breve incontrerò il presidente De Laurentiis. Il Napoli tornerà a Castel di Sangro ed alloggerà a Castel di Sangro”.