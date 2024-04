Sindaco Manfredi risponde ad ADL: "Bagnoli? Problema tecnico. Euro 2032, il tempo stringe. Il Maradona..."

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato sulle dichiarazioni del presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis

"Su Bagnoli c'è un problema tecnico, perché c'è un piano urbanistico già approvato che ovviamente tiene conto di una serie di vincoli. I tempi che abbiamo davanti per gli Europei sono molto stretti. Noi riteniamo che l'opzione Maradona sia quella più fattibile nei tempi che pensiamo".

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato sulle dichiarazioni del presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla necessità di costruire un nuovo stadio a Bagnoli piuttosto che intervenire sullo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

"Su alcune aree di Bagnoli c'è un vincolo ambientale, ad esempio la zona del Parco dello Sport dove non è possibile realizzare volumi aggiuntivi; in altri ci sono ovviamente delle tempistiche che sono state programmate per gli interventi di bonifica. Stravolgere completamente le previsioni costruite in tanti anni sulle realizzazioni di Bagnoli non è assolutamente facile. I tempi che noi abbiamo davanti per gli europei sono dei tempi molto stretti. Perciò io dico sempre che dobbiamo parlare tecnicamente del merito delle cose, per capire cosa è fattibile e cosa non è fattibile, altrimenti è molto difficile riuscire a raggiungere l'obiettivo che tutti quanti vogliono, cioè avere uno stadio importante a Napoli. Questo riguarda ovviamente la città in primo luogo, ma anche della società ed è un interesse anche del Governo nazionale. Quindi noi dobbiamo lavorare con concretezza per raggiungere un obiettivo comune a cui tutti vogliamo arrivare".

L'opzione di un intervento sullo stadio Maradona, quindi, "riteniamo che sia quella più fattibile nei tempi che noi pensiamo. Comunque noi siamo sempre aperti a tutte le discussioni purché raggiungano un obiettivo concreto, cioè fare uno stadio moderno a Napoli".