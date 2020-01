Sky - Amrabat, ultimatum da Napoli e Verona. Se salta si riapre Kumbulla

II Napoli ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per Sofyan Amrabat, centrocampista classe '96 che si trasferirebbe alle pendici del Vesuvio in estate. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, ancora manca l'intesa con l'entourage del centrocampista ex Feyenoord, che chiede solo 4 anni di contratto e non 5 come vorrebbe il club azzurro. Entrambe le società, adesso, starebbero mettendo pressione a chi assiste il ragazzo, dando un ultimatum specifico: entro domenica dovrà arrivare la risposta definitiva.

AFFARE KUMBULLA - Qualora dovesse saltare la trattativa per Amrabat, con l'Hellas Verona si riaprirebbe quella per Marash Kumbulla, difensore centrale, rivelazione della stagione dei gialloblù. Al momento l'operazione è in stand-by e l'Inter è in vantaggio, ma senza Amrabat il Verona non avrebbe problemi a cedere Kumbulla al Napoli e fare dunque un altro tipo di doppia operazione.