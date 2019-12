Sky - Asse Inter-Napoli, si lavora per uno scambio di prestiti: sul piatto Llorente e Politano!

Il mercato incombe, e cosi anche il Napoli si prepara a lavorare assiduamente per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, tra Napoli ed Inter sarebbe partito un dialogo per imbastire un clamoroso scambio di prestiti: i nerazzurri, infatti, avrebbero messo sul piatto Matteo Politano (26) in cambio di Fernando Llorente. Un scambio di sei mesi tra i due club, dunque, che darebbe modo ad entrambi gli allenatori di poter contare su nuove pedine in vista della seconda parte di stagione.