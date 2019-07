Sky - Elmas-Napoli, tutto pronto: scambio di documenti tra le parti

Elif Elmas sempre più vicino al Napoli. Il giocatore macedone sembra davvero ad un passo dal club azzurro, come riportato dal portale gianlucadimarzio.com: "In mediana, scambio di documenti tra le parti per Elif Elmas, 20 anni da compiere e una stagione da protagonista con il Fenerbahce. Al macedone, di origini turche, che conta già 12 apparizioni con la maglia della nazionale, il compito nello scacchiere azzurro di rimpiazzare Rog, sbarcato a Cagliari e in cerca di un impiego maggiore".