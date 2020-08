Sky - Younes potrebbe tornare a casa, il Fortuna Dusseldorf interessato

Amin Younes, esterno offensivo del Napoli, potrebbe tornare a giocare in Germania. Il tedesco di origine libanese è nato a Dusseldorf e potrebbe andare a giocare proprio nella squadra della sua città, il Fortuna Dusseldorf, retrocesso in Zweite Liga lo scorso anno. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, il club tedesco ha chiesto il calciatore in prestito e lo stesso Younes spinge per andare lì. Il Napoli valuta la possibile cessione.