Sky - Zielinski, incontro positivo tra l’agente e ADL: rinnovo si avvicina

Nelle scorse ore, c'è stato un incontro tra la dirigenza del Napoli e l'entourage di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto nel 2024. Il confronto tra le parti per il rinnovo di contratto è stato positivo e cresce dunque la fiducia per il club Campione d'Italia. Incontro positivo in queste ore, con il centrocampista che potrebbe dunque rimanere in azzurro. Lo riporta la redazione di Sky Sport.