Sondaggi di Inter e Juve per Meret: risposta secca di ADL

Le grandi prestazioni di Alex Meret hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul portiere acquistato dal Napoli nell'estate del 2018 dall'Udinese. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'Il Mattino', il portiere ha tantissimi estimatori in Premier League ma anche in Italia, con Inter e Juventus che avrebbero già sondato il terreno per il calciatore. Il quotidiano spiega come Federico Pastorello, agente del classe '97, ha già ricevuto diverse offerte ma è consapevole che De Laurentiis non intende accettare nessuna offerta per il suo estremo difensore.