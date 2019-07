"Sono davvero felice di giocare a Napoli, è la mia grande occasione!" le prime parole di Elmas: domani la presentazione

Elif Elmas ha svolto ieri le visite mediche a Roma e in serata è sbarcato a Dimaro Folgarida. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le prime parole pronunciate a Villa Stuart dal nuovo giocatore azzurro: "Sono davvero felice ed emozionato di giocare nel Napoli. Questa è la mia grande occasione, una sfida per dimostrare a tutti quanto valgo". Classe '99, macedone, Elmas è un centrocampista di grande talento prelevato per 16 milioni più 2 di bonus dal Fenerbahce. Domani la presentazione.