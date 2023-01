Sorpresa con l'Inter: Ndombele in vantaggio per una maglia dal 1'

Potrebbero esserci diverse novità domani per la sfida all'Inter. In chiave formazione, infatti, Ndombele potrebbe prendere il porto di Anguissa

Potrebbero esserci diverse novità domani per la sfida all'Inter. In chiave formazione, infatti, Ndombele potrebbe prendere il posto di Anguissa, che non è ancora al top della forma.

Anzi, come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Lione è addirittura in vantaggio rispetto al compagno di reparto e quindi si prenota per una maglia dal primo minuto: "Ndombele è parso piuttosto brillante al culmine dell'intero percorso di preparazione svolto insieme con il resto dei giocatori non impegnati in Qatar, e così, sebbene la rifinitura in programma oggi in sede potrà di certo raccontare qualche indicazione più verosimile, è possibile che domani tocchi a lui completare il tris di centrocampo insieme con Lobotka e Zielinski".