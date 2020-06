Spal, Di Biagio si arrende alla superiorità del Napoli: "Non era questa una gara per far punti"

Cade al San Paolo la Spal di Gigi Di Biagio che contro un Napoli che vive un ottimo momento di forma esce sconfitta per 3-1 nonostante la rete realizzata da Petagna. Il tecnico commenta così il match in conferenza stampa.

Quali sono gli aspetti positivi di questa gara?

"Avevo cercato di mettere in difficoltà il Napoli con le due punte, ma nel primo tempo non ci siamo riusciti perchè loro hanno palleggiato molto bene. Le poche volte che siamo riusciti a rompere il pressing li abbiamo messi in difficoltà. Non sono queste le partite dove fare punti ma alla fine i ragazzi non mi sono dispiaciuti".

L'esperimento delle due punte verrà replicato?

"Le due punte sono andate abbastanza bene, ma hanno bisogno di più supporto dagli esterni bassi. Quello di stasera è un buon test per continuare a sperare, dobbiamo provare a riprendere una situazione difficile".