Spalletti a Mediaset: “Raspadori? Non ha i 90’, devo valutare se gioca prima o dopo…”

Alla vigilia di Milan-Napoli, quarto d'andata di Champions League, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Milan-Napoli, quarto d'andata di Champions League, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset.

Quanto può pesare l'assenza di Osimhen? "Noi siamo una squadra di campioni per essere arrivati ai quarti di finale, per aver buttato fuori dei campioni come il Liverpool e come l’Eintracht, squadre abituare a giocare in coppa. Soprattutto in Champions la corsa è stata fatta senza la presenza di Osimhen nelle prime partite. Noi abbiamo rispetto per i nostri calciatori, che sono dei campioni. I campioni non si piangono mai addosso, trovano sempre una soluzione, se no che campioni sono.

Raspadori è già pronto dal 1’?’ “E’ pronto dal 1’, è pronto per giocare dalla fine del primo tempo, è pronto per giocare 90’. Probabilmente non è pronto per giocare 90’, allora probabilmente vanno fatte delle valutazioni se prima o se dopo”.

E’ d’accordo con la percentuale di 50 e 50 che ha detto Pioli? “Sono d’accordo con tante cose che dice Pioli e anche su questo”.