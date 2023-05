Spalletti ai tifosi dopo il Premio Bulgarelli: “Se resto? Questo deve dirlo la società"

Luciano Spalletti ha vinto il Premio Bulgarelli ed è stato premiato come miglior allenatore della Serie A.

Luciano Spalletti ha vinto il Premio Bulgarelli ed è stato premiato come miglior allenatore della Serie A. Dopo l’intervento sul palco, l’allenatore azzurro si è intrattenuto con i tifosi per scattare selfie e firmare autografi. In merito alle domande sul futuro, il tecnico di Certaldo ha risposto: “Se resto? Questo lo deve dire la società, ma questo l'ho già detto non è una novità”, le sue parole riportate da Sky Sport.