Spalletti aspetta i Nazionali: domani torna Lobotka e l'ultimo sarà Ospina, il programma

Luciano Spalletti non vede l’ora di riavere il gruppo al completo: il primo a rientrare, domani, sarà Lobotka (Slovacchia in campo oggi contro il Cipro), poi entro giovedì toccherà a tutti gli altri, da Insigne a Di Lorenzo, passando per Zielinski, Elmas, Rrahmani, Koulibaly, Osimhen e Anguissa. L’ultimo a tornare sarà Ospina (venerdì) con la Colombia impegnata tra due giorni contro il Cile. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.