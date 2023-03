Spalletti e lo 'Scudetto perso in albergo' da Sarri: "Quell'Inter-Juve influì! Su Orsato..."

Sarri parlò di uno scudetto perso in albergo per Inter-Juve il giorno prima. Gli scudetti si perdono in albergo? E' una delle domande poste a Luciano

Sarri parlò di uno scudetto perso in albergo per Inter-Juve il giorno prima. Gli scudetti si perdono in albergo? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa e l'allenatore azzurro ha risposto così': "Bisognerebbe chiederlo a lui, anche se quel risultato lì ha influito sulla corsa, secondo lui molto... io prendo sempre me come obiettivo alle cose che non vanno, non altri, la stavamo vincendo, ho fatto sostituzioni che hanno determinato quella roba lì perché poi tutti vanno a finire lì, ma io le rifarei perché eravamo molto sofferenti in quel momento in 10 uomini, ma io responsabile di quello che ha fatto il Napoli... mi date troppe responsabilità.