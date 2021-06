Spalletti ha già risolto il complicato rebus degli ultimi 18 mesi

Il portiere a disposizione della squadra. Fin dai tempi dei suoi primi appunti a Empoli, piazza che l'ha lanciato da allenatore, Luciano Spalletti sposava la filosofia del 'si gioca in undici, allora li sfruttiamo tutti e undici'. L'estremo difensore perfetto, secondo il tecnico di Certaldo, è quello che sappia stare e muoversi tra i pali, sì, ma che quando il possesso è della sua squadra sia reattivo, resti in alto, risulti rapido nel pensiero e nel piede. Lo racconta lui stesso in un'intervista rilasciata anni fa, in Russia, paese nel quale ha sviluppato un pensiero ancor più internazionale, facendo la storia dello Zenit. E che, chiaramente, varrà anche al Napoli.

TUTTO SU MERET - Negli ultimi 18 mesi, da quando sulla panchina del Napoli s'è insediato Rino Gattuso, il più grande rebus in casa azzurri ha riguardato i pali: chi tra Alex Meret e David Ospina? L'allenatore calabrese ha sempre preferito il portiere colombiano, più abile nel gioco coi piedi e, secondo lui, più incisivo nel guidare la difesa. Anche se alla seconda stagione, su diktat della società, ha dato maggior spazio al classe '97. Spalletti, invece, non ha avuto bisogno di suggerimenti da parte del club e sembrerebbe intenzionato a puntare su Meret, più forte tra i pali, migliorato nell'impostazione e cresciuto anche nel carisma. Le indiscrezioni su un possibile futuro di Ospina lontano da Napoli ne sono la riprova. Ad oggi, dunque, il titolare è Meret, patrimonio della società e dell'intero calcio italiano.