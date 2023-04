Spalletti ha già scelto il sostituto di Kim, dubbi sull'erede di Anguissa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle ultime novità di formazione in vista di Napoli-Milan

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle ultime novità di formazione in vista di Napoli-Milan: "Spalletti ha già deciso di far giocare l’esperto Juan Jesus al posto dello squalificato coreano. Per sostituire Anguissa il tecnico deve scegliere fra Ndombele, l’unico a somigliare un po’ sotto il profilo della forza fisica al camerunese, oppure Elmas che ha dimostrato di saper essere disciplinato tatticamente sui diversi compiti e ruoli che ha dovuto ricoprire".