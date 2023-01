Spalletti, mossa da leader: così il tecnico tiene unito il gruppo

Sulla Gazzetta dello Sport si sottolinea la mossa da leader del tecnico Luciano Spalletti al primo allenamento del nuovo anno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti uniti, per centrare l’obiettivo. Sulla Gazzetta dello Sport si sottolinea la mossa da leader del tecnico Luciano Spalletti al primo allenamento del nuovo anno.

Luciano Spalletti sa bene come si tiene unito il gruppo e l’importanza di ogni singolo ingranaggio, così ieri ha radunato tutti, anche i dipendenti del club, nella sala stampa del centro sportivo per gli auguri di buon anno e un breve discorso. Mossa da leader, in attesa dell’Inter, dove dovrebbe rientrare Rrahmani con Kim in difesa.