Spalletti premiato al Coni: "Non più tollerabile vedere persone che perdono la vita per fare sport"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha ricevuto oggi il premio 'Andrea Fortunato' al Salone d'Onore del Coni, a Roma, e durante la premiazione ha ringraziato gli organizzatori: "Sono orgoglioso e onorato di essere qui a ricevere un premio così importante, con una finalità così importante. Abbiamo il dovere di infondere nelle generazioni attuali e in quelle future lo sport a tutti i livelli, andando a mettere a posto la possibilità di farlo in sicurezza, utilizzando la scienza e i macchinari moderni che ci sono adesso. Non è più tollerabile vedere persone che perdono la vita per fare sport.

Dobbiamo fare tutto il possibile, non dobbiamo avere il rimorso di non aver fatto tutto il possibile per salvare dei ragazzi. Ho portato una maglietta del Napoli, quella col bacio, per dare un bacio a tutti i ragazzi", come riportato dall'inviato di TMW Radio Francesco Tringali.