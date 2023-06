Spalletti su Italiano: "Modernissimo. Mi ha battuto più volte, è più bravo di me..."

L'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in diretta su RTV38 , si è così espresso sulla Fiorentina e in particolare sul suo tecnico Vincenzo Italiano.

L'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in diretta su RTV38 , si è così espresso sulla Fiorentina e in particolare sul suo tecnico Vincenzo Italiano: “Italiano mi ha battuto più volte, per cui è più bravo di me... (ride, ndr). Ha questo modo di andare addosso all’avversario, fa la partita in modo modernissimo. Se parte con questa idea di calcio, poi troverà quell’equilibrio che fa spettacolo, fa vincere e trascinare una città di calcio come Firenze”.