Spezia, Motta a Dazn: "Penso solo alla gara di stasera, Napoli squadra di valore"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato a Dazn prima del match contro il Napoli: “Io penso alla partita di stasera, l’abbiamo preparata bene e spero in una buona prestazione. Dobbiamo mantenerci in partita per 90 e più minuti. In tutte le partite abbiamo fatto bene in alcuni momenti e altri meno: dobbiamo avere più continuità di prestazione. Affrontiamo una squadra di grande valore, che lotta per vincere lo scudetto: sta a noi fare la nostra gara”.