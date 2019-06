Sportitalia - Hysaj sogna la Juve: l'albanese aspetta Sarri, Atletico Madrid alla finestra

Elseid Hysaj sembra ormai pronto a salutare Napoli. Il terzino albanese è in partenza, ma ci sono diverse soluzioni. Ne ha parlato Alfredo Pedullà attraverso il suo blog: "Elseid Hysaj lascerà il Napoli, come ha annunciato lo stesso terzino albanese. Ha una proposta dell’Atletico Madrid (che lo aveva già seguito nelle ultime sessioni di mercato), ma il suo sogno resta la Juve, ovvero, tornare a lavorare con Maurizio Sarri. E prima di fare una scelta definitiva vorrà capire se ci sono margini (e ce ne sono) per un trasferimento in bianconero".