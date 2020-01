Sportitalia - Kumbulla si avvicina all'Inter: sorpassato il Napoli

L'Inter mette le mani di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona. La redazione di Sportitalia, con Michele Criscitiello, fa sapere che la società nerazzurra ha scavalcato il Napoli nella corsa al centrale albanese ma di origini italiane. Il Napoli sperava di chiudere un triplo affare con l'Hellas ma, al momento, deve registrare lo sprint dell'Inter per Kumbulla. Restano in piedi le trattative avviatissime per Rrahmani e Amrabat.