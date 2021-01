Sportitalia - Llorente, il Napoli lo libera gratis ma non alla Juve che attende

La Juve vuole Fernando Llorente come punta di scorta, ma l’affare è difficile perché ora il giocatore potrebbe avere spazio e soprattutto per i rapporti tra le due società per quanto accaduto in tutti questi anni. Lo spagnolo poteva essere liberato a 0 alla Sampdoria - racconta Alfredo Pedulla di Sportitalia - , ma il Napoli non lo libera ad esempio a 0 per la Juventus e bisognerà vedere gli sviluppi nelle prossime settimane