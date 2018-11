SSC Napoli, Formisano: "I tifosi potranno ricevere gli auguri dagli azzurri, vi svelo l'iniziativa! Su maxi-schermi e illuminazione..."

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo immaginato di accontentare tutti i tifosi dando l'opportunità di regalare gli auguri dagli azzurri, in maniera gratuita. E' sufficiente andare nella homepage del nostro sito ufficiale, registrarsi, chiedere la clip che arriverà quasi in tempo reale. In una città in cui l'onomastico è così sentito c'è sembrato il modo più valido per farci sentire vicini. Quest'attività è stata organizzata con Pasta Garofalo. Siamo gli unici del mondo a farlo gratuitamente, è un gesto d'attenzione e di riguardo per i nostri tifosi.



Illuminazione? Ieri De Laurentiis e il Governatore De Luca hanno constatato insieme la montatura dei fari sostituiti sulla copertura. Bisogna ringraziare il Commissario Straordinario per le Universiadi. In tempi concordati, ma molto stretti, hanno sostituito l'intera illuminazione. Questo consente una maggiore performance e un risparmio. Ieri abbiamo constatato il perfetto funzionamento dell'impianto.



Tabelloni? Sostengo sempre che i grandi eventi internazionali costituiscono un'occasione unica per l'impiantistica sportiva per essere implementate. Lo sono anche le Universiadi per il San Paolo. Visto che servono i maxi-schermi il Commissario ha avuto degli incontri e ci saranno ancora dei sopralluoghi per valutare. De Laurentiis è costantemente al tavolo tecnico per le Universiadi, c'è un confronto continuo. In questo momento stanno emergendo dei tempi diversi rispetto a quelli previsti. Ma mi preme sottolineare la convergenza di intenti, De Laurentiis con la sua competenza fornisce il massimo dell'apporto.



Cavani? E' stato protagonista di tante nostre iniziative. Lo abbiamo vivo nei nostri ricordi".