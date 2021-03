SSCNapoli, il commento sul sito web: "Veni, Vidi, Dries! Tutte le strade portano a Ciro!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Veni, Vidi, Dries. Il Napoli vince a Roma con una doppietta di Mertens che innalza il vessillo del suo 100esimo gol in Serie A sul pennone più alto dell'Olimpico. Tutte le strade della gloria portanto a "Ciro" che disegna il primo fregio di tecnica e il secondo di astuzia. Dries apre la serata su calcio di punizione potente e preciso, poi chiude la storia un colpo di testa rapace da bomber vero. E con queste sono 133 le perle di Mertens incastonate nella collana preziosa dei bomber azzurri della storia. Il Napoli batte la Roma andata e ritorno con un parziale di 6-0 nel doppio scontro diretto. Gli azzurri prolungano di una settimana le Idi di Marzo tra i Fori Imperiali e nella prima domenica di primavera lanciano lo sprint per la zona Champions. Si ricomincia dopo la sosta allo Stadio Maradona contro il Crotone. La prima sfida di due mesi d'azzurro da vivere tutti d'un fiato".