Stadio Maradona, Gazzetta: "L'ondata emotiva produce risultati straordinari a livello amministrativo"

L’ ondata emotiva che da dieci giorni sta travolgendo Napoli per la scomparsa di Maradona sta producendo risultati straordinari a livello amministrativo, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in riferimento al risultato raggiunto ieri dalla Giunta comunale che ha deliberato all’unanimità l’intestazione dello stadio alla leggenda argentina. Il Comune non ha preso in considerazione le prese di posizione di diversi parroci e - si legge - ora la delibera deve essere trasmessa al prefetto Marco Valentini che dovrà produrre una deroga, visto che questo tipo di intitolazioni pubbliche possono essere adottate solo 10 anni dopo la morte del personaggio famoso. La cerimonia ufficiale potrebbe esserci in occasione della gara con la Sampdoria, ma è chiaro che la vera festa sarà quando la gente potrà tornare a riempire l’impianto di Fuorigrotta.