Stadio Maradona, il Sindaco Manfredi rivela: "So che ADL lavora ad una proposta e aspetto"

"Siamo in attesa della proposta. So che il Napoli ci sta lavorando, appena arriverà la valuteremo anche insieme al ministro rispetto per valutare anche le necessità e le opportunità finanziarie di sostegno. C’è la nostra massima disponibilità per lavorare e realizzare finalmente uno stadio all’altezza della nostra città". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo ad una domanda sullo stadio Maradona, a margine della cerimonia con cui Napoli ha passato a Potenza il testimone di “città italiana dei giovani”.

Sulla pista d'atletica: "Siamo aperti a qualsiasi soluzione. C’è da fare una scelta più complessiva perché chiaramente se togliamo la pista di atletica dal Maradona poi dobbiamo trovare un altro luogo dove realizzarla per sostenere le attività dell’atletica. È importante che il progetto sia sostenibile, realizzabile e compatibile con gli obiettivi dei Campionati Europei del 2032", le parole riportate da Repubblica