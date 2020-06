Super-patto Champions: retroscena sull'intesa tecnico-squadra per la ripresa

Dodici punti sono tanti, la Champions è distante, eppure l'Atalanta è 'umana' come la voglia di provarci. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta del super-patto per il quarto posto del Napoli, il gruppo è unito e oggi col Verona si torna a fare sul serio, c'è voglia di ridurre il gap coi nerazzurri per un sogno, la Champions League, che può essere raggiunta solo vincendole tutte, o quasi. Il Napoli di Gattuso è unito, ha ritrovato sorrisi e armonia, in questi giorni ha festeggiato il trionfo ma da oggi si torna a fare sul serio, con grande carica e concentrazione, per farsi un regalo: la Champions. In attesa del Barcellona...