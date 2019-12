Svolta multe, Il Mattino: "Non è stato ancora costituito il Collegio, possibile conciliazione"

L'ammutinamento e le multe hanno inciso sul rendimento dei calciatori e dunque sul destino della stagione. Ma qualcosa potrebbe cambiare. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che non è stato ancora costituito alcun Collegio arbitrale, dunque c'è tutto il tempo per trovare ancora un conciliazione che è ancora possibile fino a pochi istanti dalla prima udienza. Il quotidiano spiega che il Napoli manda segnali a tutti che vanno nella direzione di non voler arrivare fino in fondo nel pagamento delle multe. Tutti i calciatori possono ancora essere "perdonati" dal presidente del Napoli.