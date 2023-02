TABELLA - Osi-Kvara, seconda coppia gol d’Europa: numeri migliori delle stelle del Psg

Con 26 reti in campionato (17 per Osimhen e 9 per Kvara) gli attaccanti del Napoli sono la seconda coppia più prolifica d'Europa.

Che numeri per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia! Con 26 reti in campionato (17 per Osimhen e 9 per Kvara) gli attaccanti del Napoli sono la seconda coppia più prolifica d'Europa. Meglio del duo azzurro solo Haaland e Foden del Manchester City con 32 gol in Premier League. Alle spalle dei due azzurri altri grandi attacchi, a cominciare dal duo del PSG Mbappé-Neymar, fermo a 25 reti; Kane-Son del Tottenham (21), Lewandowski-Dembelé del Barcellona (19).