Taglio stipendi, il Napoli riflette: in ballo le multe e il danno economico del club

Via libera dalle società per il taglio stipendi, ora ogni società deciderà come e quando muoversi sulla base delle linee guida fissate dalla Lega nel corso dell'ultimo incontro. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il Napoli sta ancora valutando come muoversi tenendo presente il danno economico per la società causato dal blocco dell'attività per l'emergenza Coronavirus. Al momento gli ultimi stipendi pagati sono quelli di febbraio e comunque resta sempre aperta la situazione relativa alle multe. I collegi arbitrali dovranno decidere in merito, a meno che non si trovino prima accordi tra le parti.