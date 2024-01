Tanto cuore e pochissime idee: ora servono subito tre rinforzi

Fonte: di Antonio Gaito

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

All'ultimo respiro nella 'zona Mazzarri', come accadeva puntualmente nella sua prima esperienza partenopea, il Napoli ribalta la Salernitana ed evita - più con nervi e cuore che con le idee - un altro psico-dramma. Come consuetudine il Napoli va sotto al primo (ed unico stavolta) tentativo degli avversari con un eurogol di Candreva. A quel punto il Napoli costruisce la solita enorme mole di gioco ma senza verticalità e pericolosità in area fino al rigore procurato da Simeone, e trasformato da Politano, che rimette il Napoli in partita anche mentalmente. Nella ripresa sembra il solito copione dell'occasione sfumata - come col Monza - ma Rrahmani mette dentro il gol-vittoria al 96', capitalizzando un lungo arrembaggio finale, per far partire l'esultanza sfrenata sotto la Curva B di quasi tutta la squadra. Ad eccezione di Simeone e Kvaratskhelia, crollati a terra a braccia larghe dopo aver scacciato i fantasmi da Fuorigrotta, come dopo una vera e propria liberazione. Un gol che può significare tantissimo, non solo per la classifica che vede il Napoli tutto sommato a pochi punti dalle posizioni europee, ma soprattutto per rasserenare l'ambiente, alleggerire la testa dopo gli ultimi risultati disastrosi ed il ritiro ordinato da De Laurentiis e provare con maggiore serenità e tempo (per i recuperi ed i rinforzi) ad alzare il proprio livello.

Quanti problemi

Il Napoli fatica a ritrovarsi nonostante i tentativi fino alla sfinimento di entrare dentro col fraseggio, per larghi tratti è totalmente sterile, ma i problemi non riguardano solo l'organizzazione. Proseguono anche gli errori sotto porta, in questo senso un altro di Kvara al 90' solo contro il portiere (come contro Empoli, Milan e Juventus), ma anche gli infortuni. L'ultimo è quello di Cajuste, in un reparto già senza Anguissa e Zielinski non convocato ufficialmente per un affaticamento ('infortunio di mercato' lo definirebbe probabilmente Garcia), con Mazzarri costretto a lanciare dall'inizio Gaetano e poi a chiamare in causa Demme - altro separato in casa - risultato poi tra i migliori firmando persino l'assist per Rrahmani.

Ora sotto col mercato

La lista degli indisponibili si allunga incredibilmente. Con l'infortunio di Cajuste, considerando anche la cessione di Elmas e l'assenza dello squalificato Kvaratskhelia al ritorno dalla Supercoppa contro la Lazio (ma ci sono altri 5 diffidati a rischio), c'è bisogno di accelerare sul mercato. Il primo ad arrivare sarà Traoré dal Bournemouth, anche se è da valutare il suo stato di forma, e c'è necessità di sbloccare le altre operazioni. In mediana almeno un altro arrivo tra Mangala del Nottingham Forest e Barak della Fiorentina mentre per il centro della difesa (altro reparto che senza Natan ha appena 3 uomini per due posti) c'è sempre Perez dell'Udinese come favorito ed appena dietro Theate del Rennes.