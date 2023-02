Tegola Raspadori: rischia di saltare 8 partite, ecco quando può tornare

Oltre un mese di stop dopo l'infortunio. Come scrive il Corriere dello Sport, Raspadori potrebbe tornare a ridosso della sosta

Oltre un mese di stop dopo l'infortunio. Come scrive il Corriere dello Sport, Raspadori potrebbe tornare a ridosso della sosta o direttamente il 2 aprile con il Milan, dopo la pausa, e ciò significa che mancherà oggi, martedì in coppa, a Empoli, con la Lazio, con l'Atalanta e nel bis con l’Eintracht del 15 marzo decisivo per la qualificazione ai quarti. E ancora: a fortissimo rischio sono anche la trasferta con il Torino del 19 marzo e l’impegno della Nazionale.