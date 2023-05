Tenere tutti i big e confermarsi al vertice in Italia e in Europa: il discorso di ADL a Spalletti

Venerdì sera è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e Luciano Spalletti.

Venerdì sera è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e Luciano Spalletti. Come riportato da Il Mattino, si è parlato dei programmi futuri, il punto più importante in riferimento al percorso dell'allenatore. L'intenzione del presidente - si legge - è quella di tenere tutti, a cominciare dai big, e ha espresso tale concetto a 'Lucio', specificando che il Napoli vuole confermarsi al vertice in campionato e fare ancora meglio in Champions League.