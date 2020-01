Tmw - Si stringe per Politano: Giuntoli è a Milano per trovare la quadra

Napoli- Politano, sono ore frenetiche. L'esterno nerazzurro sembra riessere entrato di prepotenza tra gli obiettivi principali per rafforzare la squadra di Gattuso. Secondo quanto riferito dalla redazione di Tmw, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è a Milano per trattare per il calciatore dell'Inter, chiaro segnale di quanto voglia la società partenopea regalare Matteo Politano alla rosa del tecnico calabrese.