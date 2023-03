Torino, Juric a Dazn: "Dal vivo il Napoli è impressionante, c'è solo da imparare! Peccato quel palo..."

Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN

Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "La squadra ha fatto anche tante ottime cose, peccato che non è riuscita a segnare perché ha creato tanto. Il Napoli ti punisce perché va a forte. Questa partita ci servirà molto per il futuro, per vedere dove crescere, con che motore vanno. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti troppi errori. Ma tanto merito a loro. Penso che la scelta dei giocatori sia fondamentale. Spalletti ha le idee chiare. Dal vivo il Napoli ha accelerazioni e forza fisica impressionanti, con tecnica abbinata. Ha il mix che ogni squadra dovrebbe avere. Abbiamo fatto 15-20' di gran livello, prendendo un palo e costruendo 2-3 occasioni da gol. Se ti gira male poi diventa tutto più difficile. A noi allenatori piace vedere il calcio e sicuramente dal Napoli c'è molto da imparare".