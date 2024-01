Tre spunti rivedendo molte volte il replay del rigore parato da Meret

Ci sono gesti spontanei, parole che non si dicono perchè è il corpo a parlare in maniera inequivocabile.

Ci sono gesti spontanei, parole che non si dicono perchè è il corpo a parlare in maniera inequivocabile. Napoli-Monza è stata l’ennesima occasione sciupata dagli azzurri in questo campionato, una gara controllata in lungo e in largo ma senza trovare la stoccata decisiva. Una gara che il Napoli ha rischiato anche di perdere, se Pessina non avesse deciso di calciare in maniera orrenda il calcio di rigore assegnato per tocco di mano di Mario Rui.

Guardando la gara in diretta, di quell’episodio ci è forse sfuggito qualche dettaglio interessante, che può essere utile ad investigare su un male che pare quasi inspiegabile per la squadra che ha il tricolore cucito sul petto. Quando Pessina calcia, e Meret si distende sulla sua sinistra per bloccare la conclusione sbilenca, ci sono alcune reazione che balzano all’occhio.

Zielinski attende il tiro di Pessina, ma pare essere altrove. Non è pronto a difendere la propria area in caso di una respinta, non ha nessuna reazione nemmeno per la parata del compagno. Poco più avanti, Mario Rui inveisce in maniera violenta contro l’arbitro, segnale palese di un nervosismo che sta inquinando i pensieri. Juan Jesus è l’unico dell’intera squadra che si avvicina a Meret, non lo abbraccia, ma almeno gli mostra vicinanza. Piccoli dettagli, che possono fare però tutta la differenza di questo mondo.