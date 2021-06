Tsimikas, due sponsor importanti: il connazionale Manolas e lo scouting hanno speso belle parole

Negli ultimi giorni in casa Napoli è riemerso anche il nome di Kostas Tsimikas per potenziare la fascia sinistra di difesa, vera e propria priorità della società partenopea sul mercato che a breve si aprirà anche ufficialmente. Il terzino greco, passato un anno fa al Liverpool dove però non ha trovato lo spazio che desiderava (poco più di 200' in totale in campo), è sulla lista di Cristiano Giuntoli.

SPONSOR - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Olympiacos è uno dei cinque profili per la corsia mancina che il direttore sportivo ha scritto sulla sua wishlist e gode di sponsor importanti. Kostas Manolas, suo connazionale, ha speso parole incoraggianti. Mentre Maurizio Micheli, il capo degli 007 del Napoli, per mesi ha stilato relazioni positive su di lui.