Tuanzebe è del Napoli: visite già superate, si attende il visto per giocare subito

Axel Tuanzebe sarà a breve, ufficialmente, un nuovo giocatore del Napoli. Ieri, come scrive il Corriere dello Sport, la sua avventura azzurra è stata inaugurata con lo sbarco a Roma per le visite mediche e per firmare il contratto insieme con suo fratello-manager, Dimitri: un grande classico. Poi il rientro in Inghilterra. Al centrale non resta che attendere il rilascio del visto da parte dell'ambasciata italiana a Londra per la prima convocazione: l'idea, se non ci saranno intoppi burocratici, è di metterlo a disposizione di Spalletti già per la partita in programma mercoledì alle 16.30 al Maradona con la Sampdoria.